La Beauté de vivre deux fois

Elle était l'une des actrices les plus célèbres au monde - jusqu'à ce qu'un accident vasculaire cérébral en 2001 lui coûte non seulement sa santé, mais mette aussi en péril sa carrière, sa famille et sa renommée mondiale. Dans Une vie en plus, Sharon Stone se livre avec sincérité et courage : ses origines irlandaises et sa jeunesse en Pennsylvanie dans un milieu modeste, les traumatismes et la violence qu'elle a vécus enfant, sa carrière de mannequin, puis ses rôles et les sommets d'Hollywood avec notamment " Basic Instinct " et " Casino ", les amitiés qui ont changé sa vie, ses réalisations, ses déceptions... et ce jour décisif où elle a failli mourir. Elle raconte sa lutte pour reconstruire sa vie, la force qu'elle tire de ses enfants et de ses engagements humanitaires. Une vie en plus est la célébration de la force d'une femme et de la résilience. Dans un milieu qui n'accepte pas l'échec, dans lequel trop de voix sont réduites au silence, Sharon Stone a trouvé dans ce livre le courage, enfin, de prendre la parole.