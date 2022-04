Devenir sa propre médecine. Explorer toutes les couleurs de la médecine et se reconnecter à sa puissance de guérison

Manifeste pour une médecine holistique Bienvenue dans ce voyage universel et intime. Celui d'une femme du monde, d'une femme médecin, d'une femme médecine, passionnée par la magie de la vie. La médecine, ou l'art de guérir, je la vois comme un diamant aux mille et une facettes. Pas une prescription aseptisée, monochrome et uniformisée comme elle nous est vendue en ce moment. Allons explorer toutes les couleurs de la médecine. Vous êtes prêt·e ? L'histoire de la médecine telle qu'enseignée à l'université démarre avec Hippocrate et prend ses lettres de noblesse avec Pasteur. Le mesurable devient la référence, pendant que l'invisible, le mystère, le sacré basculent dans le charlatanisme. Nous vivons pourtant aujourd'hui une période fantastique : des disciplines comme les neurosciences ou la physique quantique sont capables d'expliquer ce que les sagesses anciennes prônent depuis des millénaires. Dans ce livre passionnant, véritable manifeste pour une médecine holistique, intégrative, l'auteure nous raconte l'art de prendre soin de nous, des autres, et notre faculté de guérir individuellement et collectivement, qui dépassent le champ de la médecine occidentale tout en l'intégrant à sa juste place. Notre médecine, c'est notre capacité à nous adapter, à revenir dans notre zone d'autorégulation, d'homéostasie. Notre médecine, c'est tout ce qui nous permet d'être dans ce point de jonction entre nos différents systèmes nerveux (analytique, moteur, sensoriel, sensitif). C'est notre capacité à embrasser l'invisible, le sacré, ce mystère de la vie, à donner du sens à ce qui nous arrive. C'est guérir des blessures du passé pour habiter pleinement le présent. C'est le retour à notre source, à la nature, à notre étincelle divine. Elle est comme votre ADN, elle est unique à vous. Et la vie vous offre toutes les couleurs, toutes les saveurs possibles pour l'expérimenter.