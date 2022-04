A la fin de ce livre vous saurez faire du macramé

Vous croyez que le macramé est un casse-tête sans nom, rien que d'y penser, vous vous faites des noeuds au cerveau ? Mais pourtant vous trouvez ces créations irrésistibles ? Lancez-vous avec cet ouvrage conçu pour les débutants ! Découvrez les bases et exercez-vous grâce à une première partie composée de pas à pas illustrés, qui décrit les différents noeuds et les techniques du macramé. Dans un second temps, passez à la pratique avec nos 20 réalisations super tendance et faciles à réaliser. Au fil des projets, vous gagnerez confiance en vous. Des indispensable tentures murales à l'abat-jour bohème, sans oublier les suspensions pour vos plantes d'intérieur, vous saurez réaliser quantité de jolies créations en macramé pour vous-même ou pour offrir. Le macramé n'aura plus de secrets pour vous !