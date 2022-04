Mon happy running. 4 semaines pour courir avec le sourire

Intégrez le running dans votre quotidien en 1 mois top chrono ! Courir est l'activité physique la plus simple et la moins onéreuse à mettre en place dans son quotidien : une paire de baskets, un bout de route et c'est parti ! Chloé Penderie va plus loin en donnant tous les conseils pour trouver son rythme et surtout y prendre un maximum de plaisir. Retrouvez : - un bilan complet et personnalisé pour partir du bon pied ; - des séances calibrées pour une progression tout en fun et en douceur ; - des conseils de récupération et de nutrition. 154 000 abonnées sur Instagram + 20 000 abonnés pour son association Happy Running Crew