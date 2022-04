Enquête mystère - Sous les mers

40 énigmes à résoudre avec Hugo, Mia et leur chien Péplum pour tenter de rejoindre la célèbre exploratrice et amie de la famille, Louisiana Jones, qui leur propose un jeu de pistes. Des Cherche & Trouve, de multiples jeux de logique et d'observation qui vont permettre de découvrir les animaux marins aux 4 coins du monde : en Méditerranée, dans l'océan Pacifique et dans l'océan Arctique, jusque dans leurs très grandes profondeurs...