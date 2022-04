Les gardiens du Phos

Plus de dix ans après que d'étranges flammes bleues soient brièvement apparues dans la rue du Cèdre, à Calloway, Texas, Avery Miller, 12 ans, et sa mère s'installent dans cette rue que l'on prétend maudite au point de la surnommer "rue de l'Etrange" . Seules deux autres familles y vivent : les Gil et les Hirsch. Avery devient donc amie avec Lola et Bastian Gil, ainsi que Dani Hirsch, et rejoint les Sardines, leur équipe de Phosboard, sport qui se pratique sur une planche qui plane à quelques centimètres au-dessus du sol grâce au "composant P", une matière organique découverte dix ans plus tôt. L'été suivant, les membres des Sardines réalisent qu'ils ont tous des pouvoirs étranges qu'ils sentent en eux une flamme bleue. Ils sont des Porteurs de Phos. Un soir, appelés par des voix étranges, les jeunes sont contactés par des extraterrestres. Ceux-ci souhaitent anéantir la Terre, qui n'a pas su profiter des richesses du Phos et souhaite l'utiliser à des fins militaires. Les extraterrestres ne veulent sauver que 5 jeunes aux pouvoirs prometteurs, qu'ils reverront au Soltice d'été. Mais évidemment les Sardines refusent d'abandonner les leurs et décident de montrer leurs souvenirs aux extraterrestres pour prouver que la Terre est un endroit plein de bonté, de beauté, et ne doit pas être anéantie. Malheureusement, le soir de la grande compétition de Phosbard, les Sardines établissent un lien fort qui révèle leurs pouvoirs au public et cause un grand incendie. Lola, Avery et Bastian sont kidnappés par le PDG de PhosTech, qui mène les recherches sur les Porteurs de Phos afin d'utiliser les pouvoirs des enfants dans l'effort de guerre. Dani n'aura d'autre choix que de s'allier à Zander, ancien membre des Sardines qui les a abandonnés, pour tenter de sauver ses amis et... toute l'humanité.