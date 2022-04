Panorama de l'art contemporain

Comment définir une oeuvre d'art contemporain ? Quels sont les critères qui peuvent déterminer sa valeur esthétique ? Les artistes contemporains sont-ils des génies visionnaires ou des provocateurs mercantiles ? Peut-on encore parler de styles alors que chaque créateur produit un travail unique ? ... De l'expressionnisme abstrait à l'art vidéo, en passant par le pop art, l'art brut, la figuration narrative, l'abstraction géométrique, le street art, découvrez comment, depuis 1945, l'art contemporain fascine et suscite autant l'adhésion que le rejet. Grâce à cet ouvrage richement illustré, partez à la découverte de l'art contemporain, de ses différents mouvements, de ses artistes emblématiques et de ses oeuvres les plus marquantes... et mettez à mal toutes vos idées reçues !