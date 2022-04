Marketing public. De la conception du service public à son évaluation

Peut-on relier marketing et "chose publique" ? L'idée d'une spécificité du management public date d'une quarantaine d'années, mais a été rapidement mise en cause par l'affirmation d'une supériorité du modèle de l'entreprise privée. Depuis quelques années cependant, plusieurs évolutions se conjuguent pour faire émerger un intérêt nouveau pour le "marketing public" : - une autre manière de conduire le changement s'impose avec une reconnaissance de nouvelles préoccupations comme celles de donner du sens, de partager des valeurs et de valoriser une performance durable ; - l'affirmation progressive d'une responsabilité sociétale conduit à des échanges de savoir-faire entre opérateurs publics et privés autour d'enjeux communs de citoyenneté ; - les inégalités sociales et territoriales et les situations de tension qui en découlent mettent au centre du débat la question du maintien ou du renforcement de l'offre de service public comme levier d'apaisement, de rééquilibrage et de développement. En empruntant aux sciences de gestion, mais aussi aux sciences économiques, politiques, sociologiques et psychologiques, ce manuel développe les composantes d'un marketing public plaçant la "valeur" à produire au coeur de la conception, du pilotage et de l'évaluation des politiques et des services publics. Il fournit de nombreuses fiches-outils et des exemples de situations de référence Les auteurs proposent une contribution théorique et pratique pour le développement au sein des fonctions publiques d'une nouvelle culture professionnelle. Ils prennent en compte de manière concrète que les publics ne sont pas seulement des usagers-consommateurs de services publics mais, aussi et avant tout, des acteurs à part entière de la réussite des politiques publiques.