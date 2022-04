Abécédaire de la sécurité communale et intercommunale. Le guide pratique à let#8217;usage des élus et des cadres

La sécurité, la prévention et la tranquillité publiques, revêtent aujourd'hui une importance capitale au plan local (communes) ou territorial (communautés de communes ou d'agglomérations), notamment dans les zones semi-rurales où ces notions ne sont pas, peu ou mal exploitées par des responsables et élus locaux, parfois désarmés face aux désordres subis. La sécurité liée à la lutte contre les phénomènes de délinquance est un domaine relativement récent pour les petites et moyennes collectivités territoriales. Elle mérite amplement que les élus y attachent l'importance que les divers troubles publics peuvent lui conférer. Bien sûr, il n'y a pas la solution (miracle) aux problèmes rencontrés mais bien un ensemble d'outils et de mesures à mettre en oeuvre, à organiser et à conjuguer avec les acteurs locaux composant le paysage de la sécurité et de la tranquillité publiques (Etat, Education Nationale, Collectivités territoriales, urbanisme, monde associatif, etc). Au travers des expérimentations éprouvées et testées, j'ai pu vérifier que les mesures préventives et répressives, combinées entre elles, permettent de lutter efficacement contre l'insécurité et le sentiment d'insécurité. Parce qu'il s'agit de répondre rapidement aux premiers signes d'infraction et/ou d'incivilité, la collectivité locale (ou territoriale) doit s'employer activement dans la prévention de la délinquance avec tous les acteurs institutionnels et associatifs mobilisés sur cette thématique. Ce guide pratique, à l'usage des maires, des élus, des responsables de la sécurité locale et de tous ceux impliqués par la tranquillité publique, a donc pour unique prétention d'exposer une quarantaine d'outils pratiques et concrets mis à leur disposition par le législateur et de proposer les stratégies de sécurité les mieux adaptées pour répondre aux désordres survenant ou pouvant survenir sur leur territoire.