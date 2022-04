Comptes rendus

Ces recensions de livres et d'articles de revues touchant les thèmes " spirituels " les plus divers sont d'abord parus de 1929 à 1950 dans deux revues dont Guénon était l'" inspirateur " : Le Voile d'Isis et Etudes traditionnelles. D'une lecture facile, ces critiques et analyses parfois pittoresques constituent un témoignage précieux sur le monde de la spiritualité au sens large, dans la première moitié du XXe siècle. Mais, comme toujours, Guénon met prophétiquement au jour les germes de ce à quoi nous assistons aujourd'hui (confusion et chaos généralisés par oubli des vrais principes).