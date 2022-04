Le mauvais air. Il était une fois les infections et les combattants de l'ombre

Ce livre présente les efforts des médecins et des scientifiques pour lutter contre les infections, pour recommander l'hygiène, pour découvrir les traitements antiseptiques ou antibiotiques, et prévenir les maladies infectieuses à l'aide des vaccins. Il met en parallèle de surprenantes analogies entre des évènements historiques et des évènements associés à la pandémie de COVID-19, devenue le fil rouge de ce récit : les liens incestueux entre certains scientifiques et la presse scientifique, les querelles entre scientifiques, les confrontations entre doctes docteurs, entre contagionistes et anticontagionistes, entre "rassuristes" et alarmistes, entre "hydroxychloriquinophiles et "hydroxychloroquinophobes". Il rappelle l'usage des masques initié au XVIIe siècle, l'extraordinaire saga de la vaccination accompagnée de la concomitante réticence face aux vaccins. Autant d'évènements témoins de la guerre déclarée aux microbes et de la guerre des égos. Sur son chemin, il croise parmi les nombreuses célébrités ses héros favoris, Metchnikoff et Semmelweis et déniche des génies oubliés.