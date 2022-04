Tête de Fesses te souhaite un mauvais anniversaire

C'est l'anniversaire de Tête de Fesses et, pour une fois, celui-ci décide de convier Fleur, Ftéphanie et l'écureuil qui fait hi hi à sa fête. Mais évidemment, ceci est un piège ! Le chat a en effet conçu le plus odieux stratagème pour humilier et ridiculiser ses invités. Cependant, les humains de Tête de Fesses réservent à leur chat une incroyable surprise qui va ruiner tout son plan diabolique...