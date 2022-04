Vous avez dit méchants ?

Le Grand Méchant Loup en a assez. Tout le monde a peur de lui. Alors il décide de fonder le Club des Super Gentils. Les premiers membres ? Un requin, un serpent et un piranha. Des méchants, tous plus dangereux les uns que les autres. Mais ils vont tout faire pour se montrer adorables, c'est promis ! Après s'être fait la main en libérant un chaton coincé dans un arbre (enfin, en le terrorisant tellement qu'il a préféré se jeter dans le vide), il est temps pour les Super Méchants de se confronter à leur première opération d'envergure : libérer les dizaines de toutous injustement enfermés à la fourrière. Quand les plus redoutables méchants décident de redorer leur blason, il faut s'attendre à tout... et surtout au pire !