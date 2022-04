Week-end à moto - 50 itinéraires insolites en France

Envie de vous évader le temps d'un week-end ? De partir sur les routes en toute liberté à la découverte de nos régions hors des sentiers battus ? ALORS N'HESITEZ PLUS : PRENEZ VOTRE CASQUE, FAITES LE PLEIN ET ENFOURCHEZ VOTRE MACHINE ! Au fil des pages, ce guide complet et illustré vous entraîne sur les routes de France et vous propose des itinéraires variés et originaux, pour toutes les envies, des Hauts-de-France à l'Occitanie. Offrez-vous de belles balades inoubliables dans nos contrées et partez à la découverte de curiosités locales à ne pas manquer. La route est à vous !