8 raisons de croire en l'existence de la vie après la mort. Lettre ouverte à ceux qui doutent encore

Cet ouvrage s'adresse aux personnes qui, malgré de nombreuses preuves scientifiques, doutent encore de l'existence de la vie après la mort. Il s'adresse également à celles et ceux qui ne doutent pas mais cherchent un livre facile d'accès pour convaincre leurs proches et les aider à s'informer. Point par point, Olivier Chambon et Marie-Odile Riffard déconstruisent les 8 objections les plus fréquemment évoquées par les sceptiques (c'est une invention pour se rassurer, si c'était vrai les scientifiques l'auraient déjà prouvé, si c'était vrai les morts chercheraient à communiquer avec nous...) et démontrent pour chacune, à l'aide d'arguments scientifiques et de nombreux témoignages, qu'il y bien a une vie après la mort.