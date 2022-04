C'est quoi ? La Ve république

Depuis quelle année vote-t-on pour le président de la République ? Quel est le véritable rôle du premier Ministre ? du Sénat ? A quelles conditions peut-on être candidat aux élections ? Combien de fois la Constitution a-t-elle changé ? Quelles sont les plus grands discours de la Ve ? De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, voici l'histoire de la Ve République et ses institutions, dont la stabilité bat tous les records de notre histoire. De façon ludique et synthétique, ce mini-zapping décrypte les rouages des institutions et leurs évolutions, brosse un portrait des grands hommes et femmes l'ayant fondé et marqué, raconte son histoire et ses soubresauts ! La politique n'aura jamais été aussi passionnante !