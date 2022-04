Week-end à vélo - 52 itinéraires insolites en France

Envie de vous évader le temps d'un week-end ? De partir sur les routes en toute liberté à la découverte de nos régions hors des sentiers battus ? ALORS N'HESITEZ PLUS : enfourchez votre petite reine et offrez-vous une belle échappée ! Au fil des pages, ce guide complet et illustré vous entraîne sur les routes de France et vous propose des itinéraires variés et originaux, pour tous les niveaux et toutes les envies, comme le Théâtre de Bussang, la plage de Beauduc, en Camargue, le monastère des Voirons, en Haute-Savoie ... Le livre qu'il vous faut pour explorer des chemins jamais empruntés et découvrir la France tout en gardant forme et sérénité.