Le manuel de survie des parents. Décrypter et accompagner l'enfant de 0 à 6 ans

Faut-il lui interdire de dormir dans notre lit ? Pourquoi se met-il en colère pour un oui ou pour un non ? Comment réagir quand il refuse de faire ce que je lui demande ? La psychologue pour enfants Héloïse Junier a rassemblé les questions les plus fréquentes que les parents lui posent en consultation. Sous forme de fiches pratiques, elle y répond sur la base de la recherche scientifique et des dernières découvertes sur le cerveau. Avec humour et bienveillance, elle décrypte le comportement de nos jeunes enfants, balaie les nombreuses idées reçues et livre de précieux conseils.