La promesse

Qu'est-ce que l'écologie intégrale ? Qui sont les collapsologues ? Quels sont les défis de la permaculture ? Comment la ville peut-elle devenir écologique ? Eric de Kermel, écrivain, directeur de Terre sauvage, très impliqué dans les combats écologiques, nous livre ici les repères essentiels pour comprendre l'écologie d'aujourd'hui. La lucidité écologique, défendue aujourd'hui par un certain nombre de théoriciens de l'effondrement, doit être portée par l'élan de la joie : ce n'est pas un combat triste. Bien au contraire, dans le sillage de Laudato si' et de l'écologie intégrale, le cri de la terre se fait entendre en interrogeant le lien entre les hommes et le souci de soi. Cultiver ces différents liens est source de joie, de créativité. Il est possible de voir dans l'effondrement une chance de recommencement, pour chacun de nous. C'est cette piste que l'ouvrage explore au fil des entrées.