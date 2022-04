Les Bad Guys - le roman du film

L'honnêteté ? Très peu pour les Bad Guys - une bande de cinq escrocs composée de Monsieur Loup, un voleur fringuant et charismatique, de Monsieur Serpent, expert en braquage et en esbrouffe, de Monsieur Requin, spécialiste du travestissement, de Monsieur Piranha, qui dégaine ses muscles plus vite que son ombre, et de Madame Tarentule, hackeuse virtuose qui n'a pas sa langue dans sa poche. Après des années d'innombrables casses menés avec brio, qui leur ont valu d'être les criminels les plus recherchés de la planète, le gang est arrêté par la police. C'est le moment pour Monsieur Loup d'élaborer sa plus grande escroquerie : épargner ses amis de la prison en faisant en sorte qu'ils deviennent des citoyens modèles, des "good guys" ...