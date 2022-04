Grand manuel de zoothérapie

La zoothérapie est un soin complémentaire non médicamenteux qui se pratique à l'aide d'un animal familier, consciencieusement sélectionné et éduqué, sous la responsabilité d'un intervenant, dans l'environnement immédiat de personnes chez qui l'on cherche à éveiller des réactions visant à maintenir ou à améliorer leur potentiel cognitif, physique, psychosocial ou affectif. L'animal n'est ni un médicament, ni un thérapeute, c'est un médiateur. Ce manuel de zoothérapie s'adresse aux professionnels des secteurs de la santé, de l'action sociale et médico-sociale ou du monde éducatif qui souhaitent se former à cette pratique. L'exercice de la médiation par l'animal en milieu institutionnel demande l'observation de règles élémentaires de prudence, d'éthique et de sécurité. En plus d'une introduction générale à la zoothérapie et à l'animal médiateur, il offre une synthèse des pratiques professionnelles validées au sein de l'Institut français de zoothérapie dans les secteurs de l'éducation spécialisée, de la gérontologie, de la santé mentale et du handicap. Sous la direction de François BEIGER ADINS Catherine : psychiatre. BRINDJONC Katia : aide-soignante. BUOT Véronique : zoothérapeute. DELAYAYE Isabelle : éducatrice spécialisée PJJ. DIBOU Gaëlle : psychologue. FAUCON Marine : ergothérapeute. IMBERT Corinne : orthophoniste. LANGLOIS Fanny : psychomotricienne. LESPINASSE Sophie : infirmière. LUTTIAU Stéphanie : infirmière en psychiatrie. MADRENNES Anaïs : psychomotricienne. MIGLIETTI Bernadette : enseignante spécialisée. NEUVILLE Candice : infirmière cadre