Le démon de Torralba

Alors qu'ils échappent aux phéniciens qui les détiennent en esclavage, Alix et Alexia se retrouvent en Sardaigne. Ils y découvrent une bande d'enfants perdus, tout comme eux. Ces derniers vivent de rapines et de petits vols. Dans cette drôle de bande, se retrouvent des enfants de partout, des grecs, des sardes, des gaulois, des égyptiens, des wolofs... Les plus jeunes volent, les plus vieux chassent. Ce groupe dirigé par Corbeddu, un sarde, a connu malheureusement récemment des disparitions : tantôt victime d'un fauve, tantôt d'une chute. Après avoir sauvé le groupe des voleurs d'un fermier mécontant, Alix en est nommé chef, au dam de Viriato qui le dirigeait jusqu'alors. Un matin, Crobeddu part seul, Alix décide de le suivre. Une entrevue a lieu entre celui-ci et Corbu, un homme bien étrange qui veut sacrifier Alexia... Alix sauvera-t-il sa soeur de cette machination ?