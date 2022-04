Médée a choisi Jason. Pour lui, elle a trahi son père et tué son frère. Mais les chants de joie qui lui parviennent célèbrent le mariage de Créuse, la fille du roi de Corinthe, et de... Jason. Quand Médée l'apprend, elle "accouche" d'une telle haine que la pièce ne peut s'achever que dans une flamboyante apocalypse... TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Biographie de l'auteur- Contexte littéraire - Sources et réception de l'oeuvre- Pour mieux interpréter- ChronologieTOUT POUR REUSSIR- Questions sur l'oeuvre- Lecture de l'imageGROUPEMENTS DE TEXTES- Les héroïnes antiques de Jean Anouilh- Médée, une figure entre continuité et renouvellement- Mettre en scène Jean AnouilhCAHIER ICONOGRAPHIQUE.