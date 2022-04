Le sommeil du jeune enfant. Pour les parents qui ne font pas leurs nuits - De 0 à 6 ans

Ce projet rassemble les principales questions que se posent les parents et les professionnels de la petite enfance concernant le sommeil du jeune enfant et ses particularités. L'autrice y répond sur la base de la recherche scientifique, avec bienveillance, rigueur et une pointe d'humour, pour aider les parents et les professionnels à adopter une posture adaptée. Chaque question est traitée sous forme de fiche pratique accessible et didactique. L'ouvrage concerne la tranche d'âge des 0-6 ans. Pourquoi 6 ans ? C'est généralement vers 5-6 ans que les problématiques de sommeil disparaissent et que la structure du sommeil de l'enfant se rapproche de celle de l'adulte (et que les parents font désormais "leurs nuits" pour de bon ! ). Préface de Catherine Guéguen