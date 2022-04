Le privé est politique... La mode aussi ! Le vêtement, c'est la première chose qu'on voit de quelqu'un. On se définit vite dans un environnement par nos vêtements. Et, contrairement à ce que l'on a voulu nous faire croire, la mode a toujours été politique, et ce, au moins depuis le moment où il a été décidé que les hommes et les femmes ne s'habilleraient pas de la même manière. Comme beaucoup d'industries, la mode d'aujourd'hui est bousculée par la rapidité de l'information et notre soif de changer le monde qui nous entoure. Mais difficile de changer sans comprendre les notions et les mots pour décrire les problèmes du présent et dessiner l'avenir. C'est la raison de ce dictionnaire. La mode est politique - Un bref dictionnaire inclusif se concentre sur les femmes et la mode, et le poids que celles-ci ont dans l'espace public et politique. L'occasion de revenir sur des notions souvent incomprises autant que des moments forts et des pièces à l'histoire riche de nos sociétés contemporaines. Classées par ordre alphabétique, les différentes entrées ne seront pas simplement définies mais écrites sous la forme d'un essai pour montrer qu'il s'agit d'un parti-pris personnel, de manière à interroger plus librement les différents concepts présentés.