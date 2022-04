L'Odyssée des fourmis. Préface de Mathieu Vidard

Il existe 13 000 espèces de fourmis identifiées sur terre, et 25 000 estimées. Ces insectes, apparus sur notre planète il y a 170 millions d'années, ont colonisé tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Les conquérants, ce ne sont pas Napoléon et Gengis Khan, mais les fourmis. Et leur diversité est impressionnante. Dans ce passionnant récit à partir de leurs voyages à travers le monde, Audrey Dussutour et Antoine Wistrach se concentrent en particulier sur une de leurs activités essentielles : la recherche de nourriture. Cette tâche peut occuper des millions d'individus au sein d'une même colonie. Pour l'effectuer, elles sont capables de réaliser des trajets de plusieurs dizaines de kilomètres dans les lieux les plus hostiles. La route est semée d'embûches et de prédateurs qu'il faut pouvoir combattre à chaque instant. L'art de la guerre semble décidément avoir été inventé par les fourmis, tellement les armes et les tactiques auxquelles elles font appel sont multiples. Incroyable mémoire, don de la stratégie, force physique herculéenne, on découvrira rien moins que le génie des fourmis. Mais aussi leur sens de la structuration sociale. Et voici devant nous des nageuses, des haltérophiles, des médecins, des éleveuses, des droguées, des kamikazes, des voleuses, des planeuses, des esclaves et bien d'autres, dans ce dans ce passionnant récit que le plus trépidant des romans d'aventures ne saurait égaler.