L'homme sous pilule

Par amour pour Lou, Max décide de se charger de la contraception dans son couple et se trouve malgré lui au coeur d'un parcours initiatique insolite. Entre une rencontre avec la star internationale, Daniel Craque, ambassadeur de la campagne Happy with my Vasectomy, une entrée gratuite pour Castraland, parc d'attractions consacré au mythe de la virilité et l'atelier de couture d'un superhéros au slip contraceptif, Max fait la rencontre d'hommes d'un nouveau genre. Ils dialoguent sur la sexualité, les complexes et le désir d'enfant. Max et Lou sont obligés de se redéfinir. Cette exploration va-t-elle renforcer leur amour ou mettre à mal désir et sentiments ?