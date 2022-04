Management participatif et qualité éducative en crèche

L'ouvrage décrypte les liens étroits entre management et qualité éducative en crèche. Comment les organismes financeurs ou de tutelle (ministères, CAF, PMI), influencent-ils le style managérial des gestionnaires et, par effet domino, celui des managers de proximité ? Quels sont les enjeux du management et comment la qualité de vie au travail influence la qualité éducative en crèches et autres EAJE ? Et en fil rouge, la mise en place du management participatif avec sa philosophie et ses ressources, et l'utilisation de la pratique réflexive comme méta-outil pour réduire l'écart entre travail prescrit et travail réel et de là, mettre vraiment en pratique les principes du Cadre national pour l'accueil du jeune enfant.