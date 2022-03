L'atelier pâtisserie de Ludo - 60 grands classiques. Avec Ludopastryfreak

Vous adorez pâtisser et souhaitez réussir l'opéra, le paris-brest ou la tarte aux fraises comme un pro ? Ludo Pastryfreak, gagnant du Meilleur pâtissier, vous accompagne pour réussir les plus grands classiques de la pâtisserie à la maison. Saint-honoré, millefeuilles, éclair, fraisier, tarte aux fruits, flan pâtissier, charlotte, fondant au chocolat, clafoutis... ce sont plus de 60 recettes incontournables de notre pâtisserie que vous apprendrez à réaliser étape par étape grâce aux conseils de Ludo.