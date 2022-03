Beauté noire Version enrichie

Plus de 100 recettes et pas à pas pour fabriquer des produits sains, efficaces et adaptés : shampooings, crèmes, baumes, déodorants et soins pour toute la famille (hommes, femmes, femmes enceintes, enfants). Un livre très illustré de photos et de témoignages de Français fiers de leurs peaux et de leurs cheveux crépus. Une introduction très documentée : ethnocosmétique, caractéristiques physiologiques des peaux noires et métissées, caractéristiques des cheveux frisés à crépus, défrisage, blanchiment... La nouvelle édition propose : -Mise à jour et enrichissements -Passage en couverture cartonnée, sans changement de prix -Nouvelle mise en pages intérieures et couverture