Luxe, l'empire contre-attaque. Accélérations et disruptions

La crise du Covid-19 aurait pu assassiner le luxe. Elle ne l'a pas fait. Bien au contraire, elle l'a dynamisé. Grâce aux pays émergents, mais surtout grâce à sa créativité et son agilité incomparables. L'innovation, apanage du luxe, est de nouveau au coeur de nombreuses actions. Comme toute crise, celle-ci a décapé les lignes de force. Elle a accéléré les tendances. Elle ne les a pas créées. Ce qui se devinait dans le brouillard de la prospective, apparaît aujourd'hui au grand jour. Le luxe nouveau est en 2021 le New Normal. Après avoir analysé le secteur du luxe, les forces en présence et ses enjeux dans Le Luxe Demain : les nouvelles règles du jeu, voici les nouvelles composantes du luxe et ses conquêtes à venir. Comment les marques ont-elles repris l'initiative dans la tourmente ? Le luxe dans le "monde d'après" est-il devenu plus responsable ? A t-il toujours la même place dans le coeur et le rêve de ses clients potentiels ? Comment les marques réagissent-elles aux nouvelles attitudes des consommateurs ? Les auteurs, experts reconnus, plongent le lecteur au coeur de l'action et donnent la parole aux plus grands acteurs du luxe en France et à l'international.