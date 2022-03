RSE et numérique. Une vision francophone

Digital, numérique, transformation, dématérialisation, intelligence artificielle, domotique, objets connectés, réalité augmentée, transhumanisme, etc. Producteur, consommateur, citoyen : personne n'échappe à la nouvelle "modification" . Selon quelle épistémologie appréhender la complexité de ces phénomènes mouvants ? Comment évaluer et maîtriser les impacts économiques, financiers, sociaux, sociétaux, concurrentiels de domination ? La RSE apparaît à la fois comme victime et remède de ce monde en profonde évolution.