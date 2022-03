Liens de sang

Vous ne verrez plus jamais votre famille de la même façon... Milly, Aubrey et Jonah sont cousins, mais ne se connaissaient pas jusqu'à recevoir une mystérieuse invitation. Pour la première fois, leur grand-mère, richissime, leur propose de passer l'été sur une île dont elle est propriétaire. Ils n'ont qu'une chose en tête : percer à jour les secrets de famille qui ont poussé la vieille femme à déshériter leurs parents. Mais les cousins ne s'attendaient pas à découvrir des meurtres non élucidés... qui menacent de nouveau l'île. Un thriller à lire dès 13 ans.