Petit guide missionnaire - L5016. Pour aller vers les musulmans

Cet ouvrage concis présente de manière concrète et vivantes les arguments à maîtriser pour être à la fois à l'aise et efficace dans un échange avec un musulman. Grâce à des exemples types en fonction du profil rencontré (relativiste, le bon musulman, le passif, le politisé, le ferme, le déprimé, le théologien, ...), aux objections les plus communes (la Bible a été falsifiée, Jésus n'a pas été crucifié, Jésus n'est pas le fils de Dieu, les miracles du Coran, ...), et aux outils théologiques indispensables pour argumenter (les citations thématiques utiles de la Bible et du Coran à connaître), nous avons le parfait vademecum pour le chrétien cherchant à exercer son apostolat auprès des musulmans.