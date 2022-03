Benzema. Buteur sans limites

Karim Benzema, formé à l'Olympique lyonnais, évolue en tant qu'avant-centre au Real Madrid depuis 2009. Buteur et passeur hors pair, attaquant complet, il détient un palmarès XXL et des records impressionnants : quadruple vainqueur de la Ligue des champions, auteur de plus de 300 buts pour le Real Madrid et meilleur passeur de l'histoire du club, meilleur buteur français toutes compétitions confondues, meilleur joueur français à l'étranger en 2019 et en 2021... Après sa mise à l'écart pendant cinq ans de l'Equipe de France celui que l'on surnomme KB9 est sélectionné par Didier Deschamps, pour disputer l'Euro 2020 avec la Coupe du monde 2022 en perspective. Du garçon nonchalant des quartiers de Lyon au footballeur accompli et multimillionnaire, l'évolution de Benzema a été spectaculaire et semble sans limite.