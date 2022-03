Concours Attaché territorial. Externe, interne. Catégorie A. Préparation rapide et complète à toutes les épreuves ! Edition 2022-2023

Ce "Tout-en-un" propose le cours en fiches accompagné de nombreux entraînements pour réviser et s'entraîner de façon rapide et efficace aux concours externe et interne d'attaché territorial ! L'ouvrage propose tout d'abord de : - S'informer : une présentation du concours, des épreuves et du métier. - Faire le point : un QCM général d'auto-évaluation avec un bilan commenté en fonction des résultats du candidat lui permettant de s'orienter dans sa préparation. Pour chaque épreuve : - Réviser : un cours sous forme de fiches synthétiques permettant d'aller à l'essentiel. - S'entraîner : un QCM pour tester ses connaissances + des exercices corrigés prenant la forme de ceux rencontrés le jour J, classés par niveau de difficulté. - Se mettre en situation : des sujets d'annales et inédits accompagnés d'astuces pour aborder le sujet (gestion du temps, analyse du sujet...) + des propositions de corrigés détaillés. Cet ouvrage prépare : - aux épreuves d'admissibilité : composition sur un sujet d'ordre général relatif à la place et au rôle des collectivités territoriales dans les problématiques locales ; rédaction d'une note/d'un rapport dans une spécialité ; - aux épreuves d'admission : entretien visant à évaluer les compétences et la motivation du candidat et épreuve de langue vivante. Inclus : 16 schémas de synthèse inédits