Acheter ou vendre en viager. Edition 2022

- Un des seuls ouvrages à la portée des particuliers sur le sujet. Régime de vente spécifique, il nécessite le recours à un professionnel spécialisé (notaire, par exemple) pour le calcul de la rente notamment. - Une information claire et pratique pour permettre au vendeur et à l'acquéreur de décrypter les subtilités de ce type de vente et ainsi dialoguer en toute confiance avec les professionnels. - Un ouvrage à jour qui fait le point sur l'ensemble des questions qui peuvent se poser dans le cadre de ce type de vente : clauses à prévoir dans le contrat, montant de la rente, garanties de paiement pour le vendeur, prise en charge de l'entretien et des réparations du logement, revalorisation de la rente, fin du viager... - Egalement le point sur les nouvelles formes de viager mutualisé