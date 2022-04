Le Bronzeland parisien. Un monde disparu

Cet ouvrage explore un monde disparu, celui de l'industrie parisienne du bronze d'art et d'ameublement, qui exerçait au XIXe siècle une domination artistique et commerciale mondiale. Le bronzeland parisien vit l'épanouissement, dans les quartiers du Marais et du canal Saint-Martin, du talent de centaines de sculpteurs et de dessinateurs, et de milliers d'ouvriers d'art, monteurs, ciseleurs, tourneurs, graveurs, doreurs, décorateurs, etc. Sa chambre patronale, la Réunion des fabricants de bronzes, fit évoluer de façon décisive le droit de la propriété intellectuelle. Ses ouvriers ont été les plus actifs dans la création de la section parisienne de l'Internationale. Quant à ses chefs d'entreprise, leur sens artistique et leur mentalité conquérante ont donné naissance dans le Bronzeland à une culture remarquable et à un succès industriel sans rival. Pourtant les fastes de ce monde disparu ont sombré dans l'oubli.