La Cour en fête. Dans l'Europe de la Renaissance

Les fêtes des Valois (François Ier, Henri II, Charles IX et Henri III) sont célèbres pour leur splendeur, leur extravagance et leurs inventions surprenantes. Inspiration antique, tradition médiévale et innovations italiennes sont savamment entrelacées dans des inventions qui suscitent l'étonnement et l'admiration. Ces véritables spectacles forment un " art total " dans lesquels la peinture et l'architecture, mais aussi la poésie et la musique sont audacieusement orchestrées. Partant des fêtes les plus spectaculaires de la Renaissance, ce livre explore leurs coulisses et leurs enjeux. Quels artistes et dans quels buts ? Quels théâtres pour ces festivités ? Quels coûts et quels succès ? La cour des Valois tour à tour s'inspire et sert de modèle pour les principautés voisines. De l'Italie à la Pologne, les fêtes de cour s'alimentent mutuellement et définissent une politique de la magnificence, à l'orée du XVIIe siècle, alors que se font et se défont les alliances entre les princes. à Florence comme à Ferrare, à Fontainebleau comme à Londres, les princes commandent des fêtes et font imaginer aux artistes les plus brillants de l'Europe maniériste des spectacles qui ont toujours pour but d'impressionner les cours voisines. A travers des exemples mythiques, comme les tournois d'Henry VIII, les entrées d'Henri II, les Triomphes de Binche ou encore les grands mariages des Médicis, ce livre lève le voile sur les scènes et les acteurs des fêtes de la Renaissance.