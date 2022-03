Séduction et plus si affinités #3

De retour de leur lune de miel, Drake et Raphaël vont aider Mike à gérer un problème inattendu... Le loft accueille ainsi un nouveau locataire : Virgile, jeune délinquant, arrivé de Guadeloupe et qui n'avait pas prévu de vivre aux côtés de deux couples gays et d'un jeune Japonais aussi glacé que séduisant. Entre Eïji et lui, la tension exacerbée se transforme peu à peu en un jeu où la jeunesse rafraîchissante de l'un pourrait bien tarir la méfiance innée de l'autre... Et tandis qu'Eïji et Virgile jouent leur partition, en parfait stratège, Drake, épaulé par Raphaël, décide d'organiser la chute définitive du Clan Asama.