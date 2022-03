Mathieu est un jeune Parisien à qui tout réussissait. Mais sa vie toute tracée prend un autre tournant quand, pour couper les liens avec sa ville natale, il accepte un poste de professeur de littérature dans un lycée de la ville de Blois. A peine arrivé, il fait la connaissance de Mateo, étudiant en coiffure surdoué à l'enthousiasme rafraîchissant. Par une suite d'heureux hasards, les deux hommes se rapprochent et, bientôt, malgré leurs différences, ne peuvent plus nier leur complicité naissante... Mais les averses ne sont jamais loin : entre likes Instagram, poids du passé et traditions conservatrices, Mathieu et Mateo arriveront-ils à accepter et dépasser leurs peurs pour construire ensemble une histoire qui leur ressemble ? Blois sous la pluie est un récit sur l'acceptation de ses peurs et de soi-même. Il aborde des thèmes actuels comme l'anxiété, les clichés dans la communauté LGBT, la différence d'âge, de maturité ou encore d'origine dans les relations, ainsi que l'influence des institutions comme la famille, la religion ou le mariage.