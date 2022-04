Dans un présent dystopique, la Terre, surpeuplée, arrive au bout de ses ressources naturelles. Les humains, alors sans espoir, échappent à la réalité grâce à un nouveau genre d'hôtel spécialisé dans l'euthanasie. La fonte des glaces a libéré un virus qui semble s'attaquer uniquement aux plus aisées de la société. La scientifique Olivia Murchadha travaille sur un projet de vaccin, baptisé Loveoïde. Sa théorie : le virus ciblerait ceux qui ont oublié ou n'ont jamais su aimer. C'est dans ce contexte extrême que Olivia trouve l'amour et en vient à remettre en question ses propres idéaux. Ce couple incroyablement hétéroclite se heurte à des obstacles qui mettent sa vie en danger. Khalid, son amant fermier/astrologue lui inspire ses peurs les plus profondes, mais lui ouvre la voie grâce à l'agriculture astrologique et aux anciens remèdes holistiques. L'amour leur permettra-t-il de rester humains ?