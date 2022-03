Sublime Chaos

Né à Belgrade en 1951 d'une mère tchèque et catholique et d'un père bosniaque et musulman, Enki Bilal a dynamité les frontières entre bande dessinée, cinéma et art contemporain. A quoi ressemble ? Quel rôle attribuer à son père, tailleur du maréchal Tito, qui l'abandonne quand il a cinq ans ? Tout s'est-il joué dans cet atroce voyage en train vers l'exil, à neuf ans, ou entre les murs de la forteresse dont l'enfant avait fait sa cour de récréation ? Quel est-il, ce " casting inconscient " qui a fait éclore ces femmes aux seins bleus, et qu'est-ce que cette " planétologie " dont il a fait sa cause ? De Goscinny à Ridley Scott, des cendres de l'ex-Yougoslavie au sable d'une plage de Thaïlande, ces entretiens livrent les clefs d'un univers fascinant.