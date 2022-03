Fabriquez votre potion de vie

Vous cherchez un sens à votre vie mais vous avez le sentiment qu'il vous échappe sans cesse ? Vous vous sentez souvent débordé par les tâches quotidiennes et par vos émotions ? Le stress vous submerge jour après jour ? La peur vous empêche de passer à l'action ? Votre épanouissement personnel vous semble inacessible ? Vous disposez pourtant de toutes les ressources pour être heureux. Car oui, les ingrédients de votre accomplissement sont entre vos mains : il s'agit de votre énergie émotionnelle, de vos capacités cérébrales, de votre pouvoir décisionnel et de votre aura. En les identifiant et en les combinant efficacement, vous réussirez à créer votre propre potion de vie. Elle vous rendra solide dans le présent, confiant en l'avenir, épanoui en votre for intérieur, imperméable aux agressions et disponible pour les relations enrichissantes. Par l'auteur de potiondevie. fr