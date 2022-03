Le reflet brise

Au coeur du royaume de Steinburg, la rumeur se propage : il se dit que la nouvelle reine serait affreusement laide. Wilhelm II vient de prendre pour épouse Kirsten von Schaffen. Mais l'union n'est que politique, nécessaire pour calmer les tensions avec Brückenberg, la contrée ennemie. Sitôt mariée, la jeune princesse subit de plein fouet la cruauté de la cour. Etrangère au pays, défigurée, sans famille ni amis, elle est une cible facile pour Wilhelm et ses partisans. Pourtant, en silence, malgré la douleur, la reine calomniée endure et se bat pour exister. Pour prendre la place qui lui revient. Jour après jour, son reflet s'adoucit dans les yeux de son confident : Weiss, son beau-fils. Le prince héritier s'affirme comme l'exact opposé de son père. Il est érudit, altruiste et séduisant. La relation qui se tisse entre les deux jeunes gens, discrète et puissante, brise la solitude de la souveraine. Mais dans l'ombre de sa chambre, à l'abri des regards, le miroir offert par son époux comme une ultime moquerie murmure à l'oreille de Kirsten ... De lui viendra son ascension ou sa perte