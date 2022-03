Le guide de l'éleveur de chèvres. De la maîtrise à l'optimisation du système de production

Cette nouvelle édition du Guide de l'éleveur de chèvres, considérablement augmentée et actualisée (de plus de 100 pages ! ), présente l'évolution de la législation nationale et européenne ainsi que les nouveautés concernant la conduite technique des troupeaux mais également les modifications à mettre en oeuvre sur l'exploitation pour en optimiser ses performances technico-économiques. L'ouvrage aborde les différents points qu'il est nécessaire de connaître et de maîtriser pour réussir dans ce type de production. Il est organisé en 4 grandes parties : - un état des lieux de la filière caprine (organisation des marchés, différents systèmes de production, organismes au service de l'éleveur) ; - les composantes de la production caprine (sélection, reproduction, élevage des jeunes, alimentation, conduite sanitaire, logement et équipements d'élevage) en s'appuyant sur des bases scientifiques et zootechniques actualisées, rationnelles et argumentées ; - les aspects technico-économiques, présentant aussi bien les résultats de l'élevage que les éléments de références régionaux et nationaux. Les exemples concrets qu'elle propose, accompagnés des méthodes de calcul clairement explicitées, permettent soit, de porter un diagnostic sur l'atelier déjà existant, soit de réaliser une étude prévisionnelle de son futur atelier de production caprine ; - les clés de réussite d'une installation en élevage caprin, indiquent la marche à suivre pour s'assurer de la réussite de son projet, notamment au niveau de sa viabilité tant sur le plan économique que sur le plan humain. Cet ouvrage, particulièrement documenté, se veut avant tout pratique et adapté à un public de terrain. La richesse des nombreuses illustrations et photographies en couleur en fait un guide très attractif et sans équivalent sur le marché français. Du même auteur, également disponible en complément de ce volume : La transformation fromagère caprine, 2e éd.