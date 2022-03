Dans toute relation amoureuse, tôt ou tard, la question se pose : voulons-nous un enfant ? Une question qui vient souvent à l'esprit de la femme avant celui de son partenaire. L'auteur Frenk Meeuwsen a lutté pendant un certain temps contre des sentiments contradictoires, mais il a fini par connaître sa réponse : "oui, je veux" ! Dans ce roman graphique semi-autobiographique, il raconte avec humour tout ce qui s'est passé ensuite, des moments intimes entre son double, Frenkel, et sa petite amie Zaza aux bavardages réconfortants au pub, en passant par les événements bouleversants à l'hôpital et bien plus encore... Disons le simplement : toutes les aventures de l'Année Zéro ! Un délicieux livre (comique) sur la vie pendant la grossesse et tout ce qui s'ensuit...