Cobra - Magic Doll - Part 2. Magic Doll - Part 2

Au nom de la Police Galactique, Secret a proposé un marché à Cobra. S'il rapporte le Parchemin de Marla, une carte indiquant la source de toute magie dans l'univers, son casier judiciaire sera complètement effacé. Après diverses péripéties, Cobra, aidé de Jeeta, entre possession du parchemin mais son ami, Mario le Marionnettiste, lui apprend que la mission a changé et qu'il lui faut désormais découvrir l'emplacement de la source magique. Son chemin croise alors celui de Lana, une jeune étudiante en magie, et de Dracula, troisième descendant du célèbre vampire terrien. De son côté, la Guilde a envoyé le terrible Mega Khan pour trouver la source et la Résistance, une force qui tente de leur tenir tête. Suivant les traces de Cobra, ce dernier investit le château de Dracula avec ses commandos et démasque les partisans de la Résistance, qu'il confie à Vargas, un marchand d'esclaves.