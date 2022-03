L'ouvrage Narrations de la Norme propose d'investir, par un pas de côté, une autre rencontre qui se joue dans le mouvement Droit et Littérature. L'être social fut naguère un être de Droit. Le voici aujourd'hui cerné de toutes parts - étouffé même - par les normes mises en récit qui déferlent sur lui en flux continus, issus de mille sources et transportés de mille manières. Pareille avalanche entraîne de nouvelles modalités narratives qui se bousculent les unes les autres, dans un tourbillon où se dissout le Droit tel qu'il nous a longtemps été familier. L'ouvrage multiplie les regards susceptibles d'éclairer le changement de paradigme en cours et prépare ainsi une future théorie narrative du droit.