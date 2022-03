La sagesse de la nature sauvage

Le nouveau livre d'Elli H. Radinger, l'auteure du best-seller La sagesse des loups La nature sauvage est profondément ancrée en nous. Elle nous stimule, nous fortifie, nous apaise et ouvre nos coeurs ; elle nous offre chaque jour de nouveaux cadeaux. Elli H. Radinger a vécu de nombreuses années dans des régions à la nature sauvage : les forêts du Minnesota, la brousse de l'Alaska, les immensités de l'Arizona... Elle y a fait des rencontres extraordinaires, comme des coyotes, des grizzlis ou encore des bisons. Dans ce nouvel ouvrage, illustré de magnifiques photographies en couleurs, elle raconte ce qu'elle a vécu et observé. Des histoires passionnantes et envoutantes qui nous révèlent les cadeaux que la nature sauvage nous réserve : aventure, sérénité, étonnement, quiétude, communauté, résilience, confiance, mais aussi sobriété et peur. Elli nous entraîne dans un voyage inspirant, à la découverte des créatures qui peuplent la Terre et au coeur de nous-mêmes. Elle nous montre combien la magie de la nature sauvage peut influencer notre vie et notre pensée.